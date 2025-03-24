Пресс-секретарь российского лидера в комментарии СМИ заявил, что основной темой встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде будет черноморская зерновая инициатива – безопасность судоходства в Черном море.

По его словам, кремлевскому диктатору незамедлительно доложат об итогах переговоров представителей России и Америки в Саудовской Аравии, пишет «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Спикер Путина отметил, что Вашингтон имеет возможность отслеживать ситуацию с нарушением договоренности не атаковать объекты энергетической инфраструктуры и делать выводы.

Также представитель АП РФ сообщил, что во второй половине дня российский лидер проведет международный телефонный разговор.

Отметим, накануне стало известно, что американская делегация на встрече в Саудовской Аравии будет стремиться заключить соглашение с Киевом и Москвой о прекращении огня в Черном море для обеспечения свободного судоходства.

Как сообщалось, на прошлой неделе Песков жаловался, что у Киева «дефицит договороспособности» и обвинял Украину в нанесении ударов по российской энергетике.