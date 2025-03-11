Политический эксперт заявил, что сегодняшняя дроновая атака на РФ, в ходе который был нанесен удар по Москве, может стать одним из аргументов в пользу Украины, и добавить ей рычагов влияния на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии.

Лесной объяснил, что массовый налет БПЛА на Россию усиливает тезис о том, что перемирие нужно начинать с неба, пишет издание «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По его словам, когда в столице РФ горят крупные заводы, дома и НПЗ, это «похоже на козырь». Силы обороны Украины смогли нанести массированный дроновый удар по стране-агрессору даже без американской военной помощи.

Аналитик отметил, что масштабная атака беспилотников на Россию может стать аргументом в процессе достижения мира: если оккупанты прекратят наносить удары по нашей стране, то и ВСУ не будут отвечать РФ обстрелами.

Напомним, что депутат Госдумы пригрозил нанести удары по Украине ракетами «Орешник» из-за дроновой атаки на Россию.