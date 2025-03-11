Бывший советник Трампа в эфире CBC News Network рассказал, что лучшим развитием событий после встречи представителей Киева и Вашингтона в Джидде станет возвращение отношений Украины и США на правильный путь, пишет «НБН».

Также Болтон ожидает, что на переговорах будет подписано соглашение о полезных ископаемых, которое, по его мнению, «вряд ли сильно на что-нибудь повлияет». Однако глава Белого дома может после заключения договора «объявить о победе» и на время успокоиться.

Политик считает, что вопрос заключается не в том, чего достигнет встреча делегаций Украины и США, а как Киев и его союзники в НАТО справятся с фактической поддержкой Кремля Трампом.

Экс-советник американского президента утверждает, что на данном этапе вынуждать украинское руководство согласиться на прекращение огня – большая ошибка. При таком развитии событий есть риск, что существующие линии фронта могут стать новой границей между Украиной и РФ. В результате агрессия россиян будет оправдана.

Напомним, аналитик рассказал, какую роль на переговорах в Джидде может сыграть дроновая атака на Москву.