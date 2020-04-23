Жизнь без кредитов: Шмыгаль рассказал, что ожидает Украину без МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина способна отказаться от кредитов МВФ, однако такой отказ будет непростым для страны. Без кредита в 8 млрд долларов Украина способна справится с кризисом, однако он затянется на долго.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на интервью «РБК-Украина».

Шмыгаль отметил, что главной преградой для получения новых кредитов для Украины стал банковский закон, который еще называют «антиколомойским». В случае, если Украина не сможет преодолеть это, страна все же выйдет из кризиса, но 8 млрд долларов это внушительная сумма. Он отметил, что вопрос решится в конце апреля или в начале мая.

Шмыгаль подчеркивает, что отсутствие сотрудничества с МВФ отвернет от Украины ряд влиятельных инвесторов, и экономике придется приспосабливаться к новым условиям. Многие бизнесмены могут попросту уйти из украинского рынка. В след за этим инвесторы покинут рынок ценных бумаг, начнутся проблемы с бюджетом. Однако это возможно преодолеть.

Напомним, как сообщалось ранее, я этого хочу и это будет – Зеленский сделал громкое заявление о посадках.