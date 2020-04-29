В июне НБУ введет в обращение монеты номиналом в 10 гривен

Уже с 3 июня 2020 года в обращение попадут монеты, номиналом в 10 гривен. На первом этапе в оборот попадут 5 миллионов монет. Они должны будут постепенно вывести из обращения бумажные купюры.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу НБУ.

По данным Нацбанка Украины, начиная с 3 июня 2020 года монета номиналом в 10 гривен станет полноценным платежеспособным средством в Украине. Ими можно будет рассчитываться при любых финансовых операциях:

«Для начала в оборот мы запустим 5 миллионов 10-гривенных монет. Они разойдутся в региональные банки. И с этого же дня банки смогут выдавать свои клиентам эти монеты».

В НБУ подчеркивают, что идти в банк и обменивать бумажные купюры на монеты не нужно. Все бумажные деньги номиналом в 10 гривен продолжат действовать до тех пор, пока естественным путем не исчезнут из оборота.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцы недовольны введением в оборот монет номиналом 1-5 гривен.