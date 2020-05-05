В апреле в Украине появилось 100 тысяч безработных — Шмыгаль

По словам премьер-министра, только за последний месяц на бирже труда зарегистрировались 100 000 украинцев.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в эфире политического ток-шоу «Свобода слова», пишет «НБН«.

«За апрель на бирже труда зарегистрировалось 100 тысяч безработных. Мы упростили эту процедуру и сейчас на бирже можно зарегистрироваться дистанционно».

Премьер также добавил, что в такой трудный период Кабмин готов помогать малообеспеченным семьям, а также малому и среднему бизнесу:

«Сейчас мы ведем переговоры с малым и средним бизнесом о сбережении рабочих мест и возможной компенсации финансовых потерь в виде возмещения процентных ставок в банках».

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин выделил 6 млрд на пособия по безработице.