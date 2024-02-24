О том, что представители Киева и Брюсселя, сегодня, 24-го февраля, обсудили последующие шаги касательно вышеописанной инициативы Ukraine Facility, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, обнародованное в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, записанное по итогам встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам Шмыгаля, сегодня обсуждалось сотрудничестве ЕС и Украины в секторе оборонной промышленности, что позволило скоординировать следующий этап программы «Ukraine Facility», предусматривающей выделение средств в сумме 50 млрд евро в течение 4-х лет.

В частности, фон дер Ляйен пообещала — первоначальный транш, в размере 4,5 млрд евро, Евросоюз сможет направить не позднее следующего месяца, то есть марта.

Ранее наш новостной портал информировал о том, с какой ключевой целью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня посетила столицу Украины.