Топ богатейших украинцев: «Forbes Украина» заявил об успехе Порошенко

Знаменитое издание «Forbes Украина» сделало перезапуск и готово вернуться к работе. Первый номер представит топ миллиардеров Украины. Отмечается, что экс-президент Петр Порошенко значительно поднабрал капитала и стал значительно богаче.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «Forbes Россия».

Издание отмечает, что в Украине на данный момент всего восемь самых богатых человека имеют миллиардный капитал. Восьмерку замыкает известный бизнесмен Игорь Коломойский, его активы оцениваются в один миллиард долларов.

Первенство все еще удерживает Ринат Ахметов, который хоть и растерял весомую часть капитала за последние годы, но все еще имеет в своем распоряжении 2,8 млрд долларов.

Отмечается, что в список вернулся Петр Порошенко, который покинул его в 2015 году. Активы пятого президента Украины оцениваются в 1,4 млрд долларов. Ныне капитал Порошенко сравнялся с капиталом Виктора Пинчука.

Кроме того, в список вошли Сергей Тигипко, Евгений Черняк, Дмитрий Запорожец и ряд других миллионеров. Более детальная информация будет опубликована в первом обновленном выпуске «Forbes Украина».

Напомним, как сообщалось ранее, новые санкции против РФ: Песков сделал важное заявление о планах Кремля.