Первый транш от МВФ Украина получит уже в июне — Шмыгаль

По данным премьер-министра, уже в пятницу, 5 июня, Международный валютный фонд должен утвердить выделение помощи для Украины.

Об этом Денис Шмыгаль поведал в комментарии изданию «Reuters«, пишет «НБН«.

«МВФ утвердит программу помощи для Украины уже 5 июня. В общем, нам должны выделить 5 миллиардов долларов. Уже на следующий день, 6 июня, нам выделят первый транш от этой суммы — 1,9 миллиарда долларов».

Как отметил премьер, деньги МВФ должны помочь Украине преодолеть экономический шок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, на что Украина потратит 5 млрд от МВФ.