Долги за коммуналку: в Украине хотят по-новому бороться с должниками

В парламенте уже зарегистрировали новый проект закона, который предусматривает жесткую борьбу с должниками: платить придётся в любом случае.

Об этом передает «НБН«.

На сайте Верховной Рады появился законопроект No 3613, который предусматривает борьбу с задолженностями за коммунальные услуги.

В частности, в документе указывается, что все, кто имеет задолженности по коммуналке, обязаны оплатить их до 1 октября 2020 года. Если же такой возможности нет — значит нужно провести реструктуризацию долгов.

Для этого должнику надо составить договор с поставщиками услуг или же управляющей компанией. Долг можно разделить максимум на 60 месяцев — всё зависит от того, сколько задолжали. После, ежемесячно потребитель должен выплачивать 25% от своих доходов в счет долга. Пенсионеры и льготники будут выплачивать не более 20% от доходов. При этом, даже заключив договор о реструктуризации, потребитель всё равно может получать субсидию.

Если же должник не хочет составлять договор, то на него подадут в суд. Уже суд примет более жесткое решения по оплате долгов: это может быть как взыскание 50% доходов до тех пор, пока не исчезнут долги и даже взыскание имущества. В суд могут подавать если потребитель три месяца подряд не выплачивает коммуналку.

Напомним, ранее мы писали, что коммунальные платежи в Украине не вырастут.