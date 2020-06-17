Это был конец – аналитик Крутихин рассказал, как РФ просчиталась с «Северным потоком-2»

С помощью газопровода «Северный поток-2» РФ хотела наказать Украину. Но вместо этого Кремль потратил колоссальную сумму денег, а результата так и не добился. Об этом рассказал известный аналитик Михаил Крутихин.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Экономические новости».

Аналитик Михаил Крутихин заявил, что планы РФ пустить газ в Европу по газопроводу «Северный поток-2», и тем самым нанести урон украинской газотранспортной системе, провалились. Строительство Россией газопровода «Северный поток-2» дном Балтийского моря, эксперт назвал «геополитической задачей». По словам Крутихина, на выполнение этой «задачи» в Кремле уже потратили больше 100 миллиардов долларов.

По словам эксперта, ключевую роль в данном вопросе сыграли санкции США, которые остановили реализацию российского проекта. Крутихин отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп одним своим росчерком пера не допустил господство российского «Газпрома» в Европе.

Эксперт подчеркнул, что американский санкции стали тем, рычагом давления, который заставил РФ подписать новое транзитное соглашение с Украиной.

«Это был конец всей геополитической задачи обхода Украины, лишение ее транзита газа. «Газпром» был вынужден согласиться на новую сделку на тех условиях, о которых раньше, не мог и подумать. Американские санкции подействовали», — заявил аналитик.

Также эксперт считает, что в РФ нет шансов завершить реализацию данного экономического проекта.

Напомним, ранее мы писали, что в Польше выступили против российского газопровода «Северный поток-2».