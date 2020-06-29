Кличко рассказал, куда обращаться за помощью киевлянам, которые потеряли работу из-за карантина

Мэр Киева Виталий Кличко поведал, что в столице разработали специальную программу для помощи малому и среднему бизнесу, а также для ФОПов.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на брифинг Кличко.

«Вместе с Киевским центром занятости мы создали программу поддержки для представителей малого и среднего бизнеса. Программа распространяется также на так называемых ФОПов — людей, которые не имеют наемных сотрудников, но являются застрахованными особями».

По словам мэра, для получения помощи нужно всего несколько несложных шагов: в течение 90 дней после остановки/сокращения деятельности обратиться в ЦЗ по месту оплаты ЕСВ. Там расскажут, какие документы нужно подготовить.

После предоставления необходимых документов, ЦЗ в течение 3-х рабочих дней проверяет документы и принимает решение о предоставлении помощи:

«Такая помощь, по временной безработице, не облагается. Её предоставляют только на время остановки или сокращения деятельности и ещё в течение одного календарного месяца по окончанию карантина».

Кличко похвастался, что такой программой уже воспользовались сотни столичных предпринимателей, что помогло сохранить почти 7,5 тысячи рабочих мест.

Напомним, ранее мы писали, что за время карантина в стране появилось более 270 тысяч безработных.