О том, что основную часть вышеуказанной финансовой поддержки, ожидаемой в течение ближайших двух месяцев, направят на покрытие нужд госбюджета, и лишь частично — реализуют на внутреннем рынке, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы банка-регулятора Сергея Николайчука, прозвучавшее на YouTube-канале «Національний банк України».

По словам Николайчука, все поступившие средства, фактически станут международным резервом НБУ, то есть напрямую не окажется на валютном рынке. Однако, часть валюты может быть использовано правительством с целью покрытия своих расходов, то есть продана на внутреннем рынке, что отразится на ситуации.

Впрочем, замглавы НБУ подчеркнул, что банк-регулятор намерен не допустить непродуманных действий правительства и Минфина, которые станут «шоковыми вливаниями ликвидности в систему», как это традиционно фиксируется в декабре («выброс» на внутренний рынок Украины больших объемов иностранной валюты).

Николайчук резюмировал:

Каких-то дополнительных шоков мы не ожидаем.

Ранее мы писали о том, что в НБУ пересмотрели инфляционный прогноз на 2024-й год.