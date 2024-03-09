О том, какие запреты содержатся в соответствующем законопроекте по контролю за транзакциями граждан, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, опубликованное «Укрінформом».

По словам Гетманцева, ограничения не затронут 99 процентов стандартных операций с «безналом», а только коснутся так называемых «аномальных» транзакций, которые якобы совершаются:

торговцами наркотическими веществами/спиртосодержащими продуктами и табаком, немаркированными государством (без акцизов);

представителями нелегального игорного бизнеса.

По мнению главы налогового комитета, приведшего некоторый пример, нетипичной является операция, при которой пенсионер на собственную карточку получает средства от «100 незнакомых ему людей», то есть на криминальном жаргоне выполняет функции «дропера» (особа отдает свою карточку «в аренду», и за скромный процент аккумулирует на ней поступления, а затем перечисляет эти средства преступнику).

Ранее мы писали о том, что в Раде анонсировали проведение налоговых проверок слишком «активных» Telegram-каналов.