О том, что позитивная динамика благосостояния граждан напрямую связана не только с увеличением размера зарплат в частном секторе экономики, пишет «НБН», ссылаясь на данные «Макроэкономического и монетарного обзора на март 2024-го года», опубликованные на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).
В соответствии с вышеуказанным обзором, реальные приток средств в украинские домохозяйства усилился вследствие:
- повышений зарплат частными нанимателями;
- индексации размера пенсионных пособий (реально — заметна будет с апреля).
Подобное оптимистичное оценивание Нацбанка основывается на:
- среднем размере пенсионного пособия;
- усредненном размере зарплаты, данные о котором отправляются в ПФУ для будущего начисления пенсии;
- едином социальном взносе (ЕСВ) «общем»;
- ЕСВ в частном секторе;
- налогах с доходов частных лиц.
Ранее мы писали о том, каким специалистам в Украине работодатели повысили зарплату на 30 процентов в течение последних месяцев.
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