О том, что позитивная динамика благосостояния граждан напрямую связана не только с увеличением размера зарплат в частном секторе экономики, пишет «НБН», ссылаясь на данные «Макроэкономического и монетарного обзора на март 2024-го года», опубликованные на официальной странице Национального банка Украины (НБУ).

В соответствии с вышеуказанным обзором, реальные приток средств в украинские домохозяйства усилился вследствие:

повышений зарплат частными нанимателями;

индексации размера пенсионных пособий (реально — заметна будет с апреля).

Подобное оптимистичное оценивание Нацбанка основывается на:

среднем размере пенсионного пособия;

усредненном размере зарплаты, данные о котором отправляются в ПФУ для будущего начисления пенсии;

едином социальном взносе (ЕСВ) «общем»;

ЕСВ в частном секторе;

налогах с доходов частных лиц.

Фото — bank.gov.ua

Ранее мы писали о том, каким специалистам в Украине работодатели повысили зарплату на 30 процентов в течение последних месяцев.