Новый глава Нацбанка должен продолжать политику Смолия — МВФ

Официальный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию вокруг Национального банка Украины. Как известно, на днях был отправлен в отставку глава НБУ Яков Смолий, что вызвало опасения как у МВФ, так и у других международных партнеров Украины.

Об этом передает «НБН«.

В интервью изданию «Лига.Нет» Люнгман объяснил, как к отставке Смолия отнеслись в МВФ и что надо дальше делать Украине:

«Тот факт, что в НБУ прямо заявляют о политическом давлении, должен насторожить всех. Национальный банк нужна уверенность в том, что власть будет защищать его независимость и уважать его работу».

На вопрос, обращался ли Владимир Зеленский к МВФ по поводу новых кандидатов на пост главы НБУ, Люнгман подчеркнул, что выбор людей на госдолжности — это не прерогатива Фонда:

«Мы ведем работу с конкретными институциями, помогаем разрабатывать и проводить реформы».

Он добавил, что та политика, которую вел Яков Смолий полностью устраивала МВФ, поэтому новый глава НБУ должен будет её придерживаться.

Напомним, ранее мы писали, что парламент отправил Якова Смолия в отставку.