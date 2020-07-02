Я был в шоке — министр финансов прокомментировал отставку главы НБУ

По словам главы Минфина Сергея Марченко, Яков Смолий ушел в отставку в «очень неудобное время».

С таким заявлением чиновник выступил во время брифинга, пишет «НБН» ссылаясь на «НВ«.

«Отставка Якова Смолия стала для нас полной неожиданностью… Хуже момента для такого решения просто не могло быть. Я откровенно шокирован».

При этом, отметил Марченко, его ведомство будет продолжать рассудительную финансовую политику и ждёт такого же ответа от НБУ. Министр считает, что даже такая несвоевременная отставка Главы Нацбанка не должна повлиять на макроэкономическую стабильность.

Напомним, ранее мы писали, что Яков Смолий написал заявление об отставке.