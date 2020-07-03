Это не катастрофа — глава финансового комитета парламента Гетманцев прокомментировал отставку Смолия

Экономика
Христина Качоровська0
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Народный избранник от «Слуги народа» и глава парламентского комитета финансов Даниил Гетманцев отметил, что отставка главы НБУ это неприятно, но не критично.

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев. Фото — censor.net.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

В кулуарах Рады Гетманцев отметил, что если Яков Смолий хочет уйти из НБУ — ему найдут достойную замену:

«Отставка главы Нацбанка — это не хорошо, но и не плохо. Случилось так, как случилось. Конечно, я бы не хотел, чтобы такое происходило таким образом и в такое время… Банковская система стабильна тогда, когда и кадровая политика не меняется. Но решение уже принято».

Депутат добавил, что никакой катастрофы в этом нет и власть обязательно найдет достойную замену Смолию, а, возможно, даже и более эффективного человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что парламентский комитет поддержал отставку Смолия.


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