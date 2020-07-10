Украине не стоит ждать новые транши от МВФ из-за событий вокруг Нацбанка

Таким мнением поделился президент Европейской бизнес-ассоциации и директор компании Dragon Capital Томаш Фиала.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «НВ«.

Во время онлайн-дискуссии Киевского форума с безопасности Фиала отметил, что в связи со скандальными событиями вокруг НБУ, Украина в 2020 году вряд ли получит ещё два запланированных транша от МВФ:

«Я думаю, миссия МВФ вряд ли захочет приезжать в Украину (приезд миссии МВФ был запланирован на июлю — ред.). Поэтому выполнить задачи, которые стоят перед нами, будет трудно. Думаю, что даже надеется на получения ещё двух траншев в этом году нам не стоит».

По словам Томаша Фиала, всё же есть шансы, что один транш будет получен, но лишь при условии, что Украина продолжит путь реформ.

Напомним, ранее в МВФ заявили, что новый глава НБУ должен продолжить финансовую политику Якова Смолия.