Новым главой Национального банка Украины стал Кирилл Шевченко

Главное Экономика
Христина Качоровська0
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Депутаты поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, которую накануне внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко. Фото — hromadske.ua

Об этом передает «НБН«.

В четверг, 16 июля, народные избранники проголосовали за нового главу Национального банка Украины. Нардепы поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко, которую ранее внес глава государства.

Свой голос «за» отдали 332 депутата:

  • Слуга народа — 226
  • ОПЗЖ — 40
  • Европейская солидарность — 0
  • Батькивщина — 21
  • За будущее — 15
  • Голос — 0
  • Доверие — 17
  • Внефракционные — 13

Уже новый глава НБУ во время своего выступления в Раде, поблагодарил нардепов за доверие. Шевченко отметил, что за 6 лет НБУ стал зрелым, стабильным и независимым.

Напомним, ранее мы писали, что финансовый комитет ВР рекомендовал поддержать Кирилла Шевченко как кандидата на пост главы НБУ. 


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