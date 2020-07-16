Новым главой Национального банка Украины стал Кирилл Шевченко

Депутаты поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, которую накануне внес в парламент президент Владимир Зеленский.

Об этом передает «НБН«.

В четверг, 16 июля, народные избранники проголосовали за нового главу Национального банка Украины. Нардепы поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко, которую ранее внес глава государства.

Свой голос «за» отдали 332 депутата:

Слуга народа — 226

ОПЗЖ — 40

Европейская солидарность — 0

Батькивщина — 21

За будущее — 15

Голос — 0

Доверие — 17

Внефракционные — 13

Уже новый глава НБУ во время своего выступления в Раде, поблагодарил нардепов за доверие. Шевченко отметил, что за 6 лет НБУ стал зрелым, стабильным и независимым.

Напомним, ранее мы писали, что финансовый комитет ВР рекомендовал поддержать Кирилла Шевченко как кандидата на пост главы НБУ.