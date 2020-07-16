Новым главой Национального банка Украины стал Кирилл Шевченко
Депутаты поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, которую накануне внес в парламент президент Владимир Зеленский.
Об этом передает «НБН«.
В четверг, 16 июля, народные избранники проголосовали за нового главу Национального банка Украины. Нардепы поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко, которую ранее внес глава государства.
Свой голос «за» отдали 332 депутата:
- Слуга народа — 226
- ОПЗЖ — 40
- Европейская солидарность — 0
- Батькивщина — 21
- За будущее — 15
- Голос — 0
- Доверие — 17
- Внефракционные — 13
Уже новый глава НБУ во время своего выступления в Раде, поблагодарил нардепов за доверие. Шевченко отметил, что за 6 лет НБУ стал зрелым, стабильным и независимым.
Напомним, ранее мы писали, что финансовый комитет ВР рекомендовал поддержать Кирилла Шевченко как кандидата на пост главы НБУ.