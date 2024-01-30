Украинский лидер предложил европейским государствам, чтобы деньги, которые они выплачивают в качестве соцпомощи беженцам, предоставлялись Киеву, а тот сам распределял финансы между этими людьми. Зеленский считает, что это поможет поддерживать экономику нашей страны, информирует «НБН».

Цимбалюк в эфире «Радио Свобода», комментируя идею президента, заявил, что страны Европы заинтересованы в том, чтобы помогать беженцам из Украины на своей территории, а не через Киев.

Представитель Комитета ВРУ напомнил, что союзники нашей страны помогают ей путем и финансовой безвозвратной, и минимальной кредитной ставки.

Нардеп отметил, что по этой причине власти должны работать над созданием условий, в том числе и материальных, на территории Украины, чтобы граждане хотели возвращаться домой.

Напомним, что Берлин увеличил социальную поддержку украинцев в Германии.