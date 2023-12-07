На сайте президента Украины сегодня появился указ об увольнении Вениславского с должности представителя главы государства в ВРУ. Народный избранник представлял Зеленского в парламенте с июня 2019 года, информирует «НБН».

В комментарии изданию LIGA.net «слуга народа» раскрыл причину своего увольнения. По словам депутата, этот вопрос он обсуждал с украинским лидером несколько дней назад.

Политик признался, что он занимается несколькими военными проектами, в связи с чем часто ездит на линию фронта и не всегда успевает выполнять обязанности представителя главы государства в Раде.

Напомним, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк высказался об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.