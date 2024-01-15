Как информирует «НБН«, об этом сказано в заявлении пресс-службы регулятора.

В частности, известно, что временной остановкой лицензии предусмотрено, что небанковские учреждения не имеют права на проведение соответствующей деятельности до момента принятия Национальным банком решения касаемо возобновления лицензии.

Также известно, что лицензию компании можно будет считать временно приостановленной после того, как ее внесут в Перечень территорий сведений, согласно которым определяется дата начала временной оккупации территории ее места расположения. Возобновление лицензии станет возможным по заявлению учреждения на протяжение 90 календарных дней после завершения оккупации.

Напомним, ранее в НБУ спрогнозировали, как будут расти доходы Украины в 2023-2024 годах.