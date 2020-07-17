МВФ прокомментировал назначение нового главы НБУ

Экономика
Христина Качоровська0
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Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман поздравил Кирилла Шевченко с новой должностью и призвал его придерживаться того курса, который был в НБУ при прежнем руководстве.

Йоста Люнгман
Йоста Люнгман. Фото — hromadske.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

«Новым главой Нацбанка Украины стал Кирилл Шевченко. Мы в МВФ желаем ему успехов на новой должности, ведь сейчас очень сложные экономические условия. За последние годы Центробанк вел эффективную денежно-кредитную, курсовую и финансовую политики, благодаря чему усилилась украинская экономика».

Поэтому, подытожил Люнгман, НБУ должен быть и дальше самостоятельной, независимой структурой.

Напомним, ранее мы писали, что Кирилл Шевченко стал новым главой НБУ.


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