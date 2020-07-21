Что ждет гривну – британский эксперт сделал неожиданное заявление о судьбе украинской экономики

Курс гривны к доллару очень скоро серьезно изменится. Авторитетный британский экономист Тимоти Эш уверен, что единственным выходом для Украины из сложившийся сложной экономической ситуации является ослабление гривны. Уже скоро один доллар может стоять 30 гривен.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «НВ».

Эксперт считает, что совет НБУ даст главе Нацбанка Украины Кириллу Шевченко победить и ослабить гривну. Кроме того, за ослабление гривны выступает и глава Украины Владимир Зеленский.

«Валютную политику НБУ нельзя назвать иначе как розгами, которые использовала Верховная Рада Украины и прочие хулители работы НБУ. Они использовали ее как оружие против менеджеров украинского центробанка. Вероятно, валютную политику применяли в качестве рычага давления ради скорейшего увольнения главы Нацбанка Якова Смолия. Полагаю, что в реальности это служило дымовой завесой. Совсем не валютная политика лежит в основе проблем украинской экономики. Вопрос остается спорным, какой курс будет более удачным 27 или 30, но стоит быть готовыми к стремительному падению гривны», — заявил Тимоти Эш.

Напомним, как сообщалось ранее, новый характер работы КПВВ: в «Минфин ДНР» заявило о серьезных изменениях.