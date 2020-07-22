Это позор Украины! – Медведчук рассказал, в чем причина бедности украинцев

Лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук всерьез взялся за анализ вопроса о финансовых возможностях страны. Для этого он собрал данные из аграрной отрасли и представил их на политическом совете своей партии. По его мнению, главная причина бедности украинцев – это халатное отношение власти к экономическим возможностям государства.

Об этой информации сообщила Politeka, передает «НБН».

«Мы наблюдаем, что падение производства в сельском хозяйстве достигло 18,7%. Мы подвели итоги этого полугодия. Это реальный спад производства в Украине. Такого обрушения АПК мы давно не наблюдали», — сообщил он в самом начале.

После этого он сообщил, что основная доля падения сельхозпроизводства в стране в первом полугодии текущего года пришлась именно на растениеводство. По его словам, отрасль снизила свое объемы в два раза, достигнув 56,8%. Он сообщил также, что в отдельных регионах заметно куда большее падение. В этом плане он сослался на Одесскую область, где растениеводство снизило объемы производства на 85,9%.

«В Украине никто не хочет заниматься этим сектором. В XXI веке мы имеем наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства. А у нас при этом недоедают миллионы граждан, особенно пенсионеры. Это позор для Украины!», — подытожил он.

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