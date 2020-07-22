СМИ раскрыли личность террориста из Луцка: подробности громкого расследования

Стало известно о том, какое настоящее имя и фамилия террориста, устроившего захват автобуса в Луцке. Также журналисты узнали биографию мужчины. Как оказалось, он имеет свой псевдоним, а родился преступник и вовсе на территории Российской Федерации.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

Отмечается, что еще недавно все знали террориста, как некоего Максима «Плохого». Тем не менее его настоящее имя – Максим Кривош. Он имеет прописку города Дубно, который находится на территории Ровенской области. Известно, что «Плохим» он прикрывался в соцсетях, чтобы, вероятно, правоохранителям было сложнее отыскать его.

Также известно, что мужчина раньше пребывал в тюрьме. Впервые он попал за решетку в возрасте 18 лет. Более того, медики в принудительном порядке занимались лечением мужчины в психиатрической клинике.

Родился же террорист на территории России – в поселке Гай Оренбургской области. Около 6 лет назад он продал квартиру, после чего женился во время пребывания в тюрьме.

При этом интересно то, что Кривош был рожден в достаточно интеллигентной семье, где сильно порицалось любое насилие. Однако мужчина сильно увлекся боевиками, и это стало причиной его преступной деятельности.

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