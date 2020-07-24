Повысят ли с 1 августа тариф на электроэнергию: во власти дали окончательный ответ

О том, будут украинцы ли украинцы уже со следующего месяца платить больше за электричество рассказал нардеп от «Слуги народа» Андрей Герус.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Depo.ua«.

«Повышения тарифов для населения не будет. В ближайшем будущем цена для бытовых потребителей не изменится. Тариф на электричество будет стабильным. С 1 августа действительно повышается цена, но только для небытовых потребителей. Для населения не будет никаких изменений».

Герус отметил, что повышение цены для небытовых потребителей обусловлено тем, что нужны деньги для оплаты «зеленого тарифа».

Напомним, ранее мы писали, что платежки за электричество для населения будет разделены.