Дмитрий Разумков рассказал, когда нардепы начнут рассматривать Госбюджет на 2021 год

Спикер украинского парламента выразил надежду, что в этом году Госбюдже не будут принимать «под елку».

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на брифинг Дмитрия Разумкова возле ВР.

Так, по прогнозам Разумкова, есть большая вероятность что законопроект о Госбюджете начнут рассматривать уже в сентябре, с началом новой сессии парламента:

«Есть много вопросов, которые нам предстоит рассмотреть. По моему мнению, самым важным станет вопрос Госбюджета. Если вы помните, то до 15 сентября Кабмин должен предоставить нам проект бюджета».

Спикер добавил, что надеется на депутатов и то, что они будут тщательно рассматривать Госбюджет:

«Мы должны все продуктивно работать, чтобы проект бюджета был качественным и мы приняли его не «под елку», как было в прошлом году».

Напомним, ранее мы писали, что ВР приняла изменения в Госбюджет-2020.