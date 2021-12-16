Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, в пресс-службе финансового учреждения заявили, что банком было принято решение относительно платежных карт для переселенцев. Речь идет о тех банковских картах финучреждения, у которых во время карантина заканчивается период действия.

Так, в сообщении пресс-службы говорится:

«Недавно власть в лице Кабминета министров Украины постановила продлить в стране адаптивный карантин. Теперь он будет длиться до тридцать первого марта следующего года. Следовательно, блокироваться не будут банковские карты «Ощадбанка» для ВПЛ. А точнее те, которые обслуживаются по тарифу «Мой счет», и у которых завершается срок действия до конца марта месяца 2022-го. Их срок действия продлен до первого апреля следующего года 2022-го».

В свою очередь Сергей Наумов, председатель правления финансового учреждения, заявил:

«Такие карты «Ощадбанка» не будут блокироваться до первого апреля 2022 года. Однако такого рода решение было принято в последний раз. Такое решение является экстраординарным. Прежде всего, из-за безопасности расчетов. Оно должно быть ограничено во времени».

В это же время владельцам карт ВПЛ дали совет, чтобы они при первой же возможности все-таки перевыпустили свои карты. А чтобы избегать очередей в отделениях финучреждения, в банке дали совет переселенцам, заранее проходить процедуру регистрации в электронной очереди на сайте «Ощадбанка».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОРДО грядет знчительное повышение тарифов на ЖКХ-услуги.