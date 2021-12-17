Как информирует «НБН», в своем аккаунте социальной сети Facebook чиновник Ирина Верещук обратилась к украинцам из категории ВПЛ.

Так, глава МинВОТ заявила, что всем людям, так называемым ВПЛ, которые являются владельцами карт «Ощадбанка» (тарифный план «Мій рахунок»), и у которых срок действия уже завершается, или завершился, нужно пойти в отделение финансового учреждения. Сделать это нужно для того, чтобы сотрудники банка выпустили переселенцам новую карту финучреждения. Причем, сделать это нужно до апреля 2022 года.

Цитата из сообщения Ирины Верещук:

«Я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны, которые являются внутренним переселенцами. К тем, которые являются владельцами карт «Ощадбанка» с тарифным планом «Мій рахунок». Если у вашей карты завершился срок действия, или он завершается, то необходимо посетить ваше отделение банка, где вы сможете получить новую банковскую карту».

Помимо того, чиновник напомнила, что «Ощадбанк» не намерен блокировать карты до первого апреля следующего года. Однако после того как этот срок наступит, карты, у которых вышел срок годности, будут автоматически заблокированы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что «Ощадбанк» обратился к ВПЛ.