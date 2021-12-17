Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на заявление Шмыгаля во время дискуссионной панели «Украина и мир впереди 2022», передает «НБН».

В самом начале премьер сообщил, что власти будут стремиться в следующие 10 лет удвоить ВВП государства. Что примечательно, данный инструмент внедрен в Национальной экономической стратегии Украины к 2030 году.

«Было подписано и подано в Министерство экономики 2 пакета документации на 96 миллионов долларов. Еще есть поданные документы на больше 20 проектов, общая сумма в инвестиционном формате достигает 1, 7 миллиарда долларов», — сказал министр.

Затем он рассказал, что уже со следующего года ВВП Украины начнет всерьез расти, что обновит экономическую модель государства. Более того, он сказал, что в целом по итогам года власти ожидают поступления практически в 6,5 миллиарда долларов инвестиционных вложений.

Напомним, Украина поставила исторический антирекорд: Тимошенко раскрыла, с чем сегодня столкнулся каждый украинец.