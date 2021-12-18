Как информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», в законе «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» говорится, что теперь вместо двадцати восьми лет стажа нужно будет иметь 29-ть, и это как минимум. Для тех же, кто не выполнит такие требования, будет действовать условие – они должны будут работать до 63 или 65 лет. Но есть и другой вариант – купить тот стаж, которого не хватает.

Примечательно, что и на этом еще не все. То есть, ужесточение определенных требований будет продолжаться. И уже с 2023-го года украинцам, которые будут выходить на пенсию по возрасту, нужно будет иметь как минимум тридцать лет стажа. А на протяжении еще нескольких лет такая норма будет увеличена до тридцати пяти лет.

Как быть, если стажа не хватает?

В случае, если человеку в следующем году исполняется шестьдесят лет, но он имеет только двадцать восемь лет стажа, то один год, которого не хватает, можно докупить. Чтобы осуществить такой план необходимо за каждый месяц заплатить 44 процента от минимальной заработной платы в Украине. Другими словами, это 2860 гривен в месяц.

Без такого шага на протяжении ближайших трех лет на пенсию и вовсе можно не рассчитывать. Если подсчитать, то даже в том случае, если человек заработал на минимальную выплату, и ее размер меняться не будет, то на протяжении трех ближайших лет можно получить больше 116 тысяч гривен. А если докупить стад за недостающий один год, то заплатить нужно будет только 34,3 тысячи.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какая ситуация в стране может произойти со хлебом.