В начале 2022 года хлеб в Украине может перейти в категорию дефицитных продуктов. Масштабная проблема может возникнуть из-за перебоев с поставками хлебобулочного изделия, в связи с чем украинцам придется платить за этот товар намного дороже.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Экономическая правда».

Трудности хлебопекарская отрасль может испытать в январе из-за подорожания голубого топлива – стоимость газа в январе 2022 года составит 52 гривны за кубометр. В то же время невозможно резко повысить цены на хлеб из-за подписанных контрактов с ритейлерами. В результате некоторые предприятия будут нести убытки или закроются.

Представители Ассоциации хлебопекарской отрасли распространили среди изданий обращение к президенту Украины. 85 предприятий в своем письме просят Зеленского предоставить им льготы на покупку голубого топлива по льготной цене. Такой шаг главы государства предотвратит перебои поставок хлеба и негативные экономические последствия для предприятий.

Отметим, что сейчас наблюдается дефицит качественной муки для изготовления хлебобулочных изделий, что подтверждают производители хлеба. Такая проблема также может сказаться на ценообразовании этой категории продукта.

Ранее эксперт предупредил украинцев о повышении цен на большинство продуктов в связи с запретом на продажу в торговых точках упаковки товаров, которая не является биоразлагаемой.