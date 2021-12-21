Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир ICTV, глава правительства Украины сообщил, что на территории нашей страны в 2022 году граждане, которые получают пенсии, и которым больше семидесяти лет, получат доплаты к пенсиям. После того, как это произойдет, планируется охватить всех пенсионеров в возрасте от шестидесяти лет.

Так, высокопоставленный чиновник от метил:

«На тер ритори нашей страны растут пенсионные выплаты. По состоянию на сегодняшний день средняя пенсия достигает четырех тысяч гривен. Нам удалось около десяти раз за этот год поднять пенсии различного рода категориям украинцев. К примеру, военным подняли на две тысячи гривен. Чернобыльцы, в среднем, получили увеличение в виде 2300 гривен. Сейчас мы видим полноценную реализацию инициативы Владимира Зеленского по доплате пенсионерам в возрасте 80+ и 85+. Мы можем гарантировать, что аналогично все будет происходить в 2022-м году и с категорией пенсионеров в возрасте старше семидесяти лет. Далее все эти надбавки будут касаться и возрастной категории 60+».

Помимо того, Шмыгаль добавил, что в украинском государстве каждый год осуществляется индексация пенсий для всех категорий граждан без исключения. Такая процедура проходит ежегодно, первого марта.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие изменения с пенсиями должны произойти в Украине.