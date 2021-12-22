Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на инсайдера из ОП, передает «НБН».

«Наш источник в ОП поведал о том, что Офис Президента получил от Нафтогаза предупреждение. Говорят, что в страну скоро может прийти газовый кризис во время отопительных сезонов 2022-2023 годов. В Нафтогазе попросту понятия не имеют, как заполнить наши ПГХ в 2022. Аналитики предоставили прогноз Витриенко, что газ на весну останется в районе 1000 у.е., а это, в свою очередь, делает его закупку совсем невыгодной для Киева», — сказал источник в начале.

После этого речь зашла о выходе из непростой ситуации. В Нафтогазе считают, что можно поднять тарифы до рыночных, включая доставку. Как утверждает инсайдер, речь идет примерно о 30 000 гривнах за 1000 кубических метров.

Напомним, очень плохой сигнал для Зеленского – источник сообщил, какие настроения начали появляться в обществе.