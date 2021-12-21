Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «НБН».

«Общественное недоверие к главе государства продолжает расти. Очень плохой сигнал для Зеленского: все службы, которые, так или иначе, связаны с социологическими исследованиями, притом неважно насколько они продажные, начали говорить о том, какое же разочарование есть в социуме насчет Зе-образа и развития государства», — сказал в начале источник.

Затем он сослался на то, что антирейтинг Зеленского варьируется от 31% до 41%. Как уверяет источник, такой показатель обходит в некоторых случаях даже Порошенко.

«И это он находится только на «экваторе» собственного правления. По информации КМИСа, 65,3% населения Украины считают, что дела в государстве идут в неправильном направлении», — сказал источник.

В конце он добавил, что украинцы ждут выполнения обещаний от «слуг», а также самого Зеленского. В частности, это касается прекращения войны на Донбассе, уничтожения коррупции и кумовства.

«Если все так и продолжится, то окружение Зеленского подготовило своему руководителю совсем печальный имидж. Вероятно, он будет звучать так: «Самое большое разочарование». Все верили в том, что Зеленский мог изменить все, но в итоге стал тем, кого критиковал на пути к президентству», — заключил источник.

Напомним, источник из ОП раскрыл, что Зеленский хочет сделать с Порошенко: озвучен ключевой план.