Как информирует «НБН», в эфире радиопередачи «Донбасс.Реалии» руководитель филиала АО «Ощадбанк» В Донецкой области Светлана Ивенко рассказала, что делать людям, которые физически не могут обратиться в отделение финучреждения и получить так карту для выплат пенсий.

Как известно, из-за состояния здоровья некоторые из пенсионеров, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях Донбасса, не могут физически явиться в «Ощадбанк» для получения банковской карты для выплат. Руководство банка посоветовало, как быть в этом случае, пройти идентификацию, или же получить продукт финансового учреждения для зачисления пенсионных средств.

Согласно словам Ивенко, законодательство нашей страны предусматривает, что пенсии могут получать доверенные лица пенсионеров, которым физически самостоятельно добраться в банк для получения карты.

Так, она заявила:

«По состоянию на сегодня, порядка двадцати процентов клиентов обращаются в финучреждение по доверенностям».

При этом она добавила, что если делать именно таким образом, то перед походом в банк доверенность обязательно нужно заверить у нотариуса. Наше законодательство позволяет даже принимать доверенности, по ее словам, заверенные нотариусами за пределами Украины.

Кроме того, она добавила, что по такому вопросу люди могут обращаться за консультацией в любом отделении «Ощадбанка» на территории Украины, или же позвонив на горячую линию (бесплатно), или же через приложение банка в Telegram-канале.

Напомним, ранее мы уже сообщали о «последнем предупреждении», которое сделал «Ощадбанк» жителям ОРДЛО.