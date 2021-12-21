Как информирует «НБН», более подробно об этом рассказала руководитель филиала АО «Ощадбанк» в Донецкой области Светлана Ивенко в интервью «Донбасс. Реалии».

Так, финансовое учреждение сделало «последнее предупреждение» жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. «Ощадбанк» в последний раз продлил окончившийся срок действия карт для выплаты пенсий до тридцать первого марта 2022 года.

Руководство «Ощадбанка» подчеркнуло, что такие шаги были предприняты в связи с решением Кабинета министров украинского государства о продлении адаптивного карантина в стране. И, несмотря на то, что финансовое учреждение не имело в планах продлевать срок действия таких карт с первого января следующего года, они все же пошли на это, так как началось массовое возмущение со стороны правозащитников, которые вступились за жителей ОРДЛО.

Согласно информации, предоставленной руководством «Ощадбанка», в настоящее время на территории нашей страны, которая подконтрольна Кабмину, порядка сотни тысяч перевыпущенных банковских карт ожидают своих владельцев.

Ивенко отметила, что на протяжении последних двадцати четырех месяцев банковское учреждение предоставляло возможность жителям временно оккупированных территорий обратиться в отделение банка, чтобы забрать карты.

Руководитель филиала «Ощадбанка» в Донецкой области Светлана Ивенко заявила:

«Вы имели целых два года времени, чтобы получить такие карты».

По ее данным, только на протяжении последних дней в отделениях банка в Донецкой области граждане нашей страны получили порядка восьми тысяч карт для выплат пенсий. И это несмотря на трудности, которые сейчас наблюдаются с пересечением границы с ОРДЛО.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шмыгаль анонсировал изменение пенсий в Украине в 2022 году.