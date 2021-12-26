Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью руководителя областного отделения «Ощадбанка» (Донецкая область) Светланы Ивенко радио «Донбасс.Реалии», финучреждение приняло решение продлить сроки действия старых карт для пенсионеров, которые проживают в Луганске и Донецке, а также переселенцев.

В банке отметили, что такое решение о продлении пластиковых карт для переселенцев было принято в последний раз. Причем последнее продление срока действия карт было принято на фоне продления адаптивного карантина властью Украины. Жители временно оккупированных районов Донбасса могут получить новые карты в отделении банка на подконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областей.

Отвечая на вопрос, что будет в случае дальнейшего продления адаптивного карантина, и продлится ли срок действия банковских карт в таком случае, Светлана Ивенко ответила:

«Было решено, что на время действия карантина, а также после его завершения еще тридцать дней «Ощадбанк» не будет проводить идентификацию для переселенцев. Финучреждение прекрасно понимает собственную социальную ответственность. В декабре месяце 2021 года порядка восьми тысяч граждан нашей страны, проживающих на территории ОРДО, пришли в отделения банка в Донецкой области. И это несмотря на открытый только один КПВВ. К нам каждый день обращаются, в среднем, от 700 до 800 человек».

Когда во время радиоэфира у Ивенко спросили, не будет ли еще одного продления банковских карт, она ответила:

«По состоянию на сегодняшний день конечной датой является тридцать первое марта 2022-го. Я в очередной раз призываю людей прийти в отделения «Ощадбанка», чтобы получить там новые карты».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что будет с пенсиями в Украине в 2022 году.