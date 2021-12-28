Об этой информации сообщил Yakutsk, сославшийся на одно из интервью Бондаренко в росСМИ, передает «НБН».

«Как только Украина приобрела свой суверенитет, Киев попал в зону политической турбулентности. В свое время в ней побывал и сегодняшний Китай, пока ко власти не пришел Мао Цзэдун. Напомню, что китайцы на протяжении почти 200 лет переживали хаосы и эту турбулентность. Только Мао и его команда смогли привести государство к тому, чтобы Китай начал становиться самодостаточным и влиятельным», — сказал Бондаренко.

В конце он не исключил, что Украинское государство ждет аналогичная дорога, если оно продолжит действовать в том же духе. Более того, он сообщил, что сегодняшняя политика Зеленского неспособна в полной мере обеспечить будущего украинцам, и потому рано или поздно страна будет нуждаться в «жесткой руке», которая все урегулирует.

Напомним, в Раде сообщили, что карта Украины может скоро измениться: «слуги» о новой опасности с Запада.