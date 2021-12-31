Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на экспертов из «Ромира», передает «НБН».

В самом начале эксперты отметили, что россияне очень расстроены из-за эпидемии коронавируса на фоне постоянного роста смертности. Было выявлено, что степень экономического оптимизма упала ниже показателей, которые наблюдались в девяностых.

Кроме того, заметная разница между оптимистами и пессимистами составила целых 42 процентных пункта. Такие показатели стали абсолютным рекордом за все время проведения подобных исследований с 1997 года. Примечательно, что даже в 1998 и 2008 годах россияне были оптимистичнее.

Как видно по графику, только 11% жителей РФ по-прежнему считают, что в новом 2022 году будет улучшение ситуации в экономическом плане. При этом каждый 4-й гражданин РФ уже не ждет никаких изменений, а остальные люди считают, что в будущем они столкнутся с новыми проблемами.

На этом фоне еще и в 2013 году был поставлен впервые антирекорд — 43% пункта после протестов на Болотной площади, когда Кремль впервые показал свое личное отношение к запрету на два срока президентов кряду.

В конце эксперты добавили, что Россия отличается от мировой общественности малым количеством оптимистов.

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