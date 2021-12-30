Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Российская Федерация может распасться на отдельные части. На это указывает тот факт, что там сложная внутренняя ситуация. Похожую ситуацию наблюдали на закате существования Советского Союза: власти пытаются сдерживать бунты с помощью внешнего врага, хотя его фактически нет», — сказал в начале Данилов.

Затем он выразил уверенность, что россияне фактически постоянно испытывают обстановку близких военных действий, и уже не представляют своей жизни без них.

«Больше всего давят на Россию мусульманские силы. Вот почему я весьма уверен в том, что мы увидим, в первую очередь, выбывание Чечни. Будет в итоге свободная Ичкерия», — заключил Данилов.

Напомним, в РФ заговорили о планах по Украине на новогоднюю ночь: политик сказал, что Кремль должен предпринять.