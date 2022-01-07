Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

В самом начале аналитик сослался на то, что в самом начале года цена автогаза на территории Казахстана увеличилась в два раза. Это, по уверению Вышлинского, привело к тому, что люди вышли на улицы, начав протесты.

«Теперь вернемся к Украине – тут у нас тоже стараются держать стабильность цен на газ. Притом делают это искусственно, а не эффективно с помощью экономических решений. Ведь повышение котировок на энергоносители на мировой арене уже увеличились», — сказал затем Вышлинский.

Он уверен, что, если власти не придумают ничего лучшего, чем сдерживать цены на энергоносители, то в Украине казахский сценарий станет полноценной реальностью, поскольку цены со временем попросту резко подскочат.

«То есть, цены будут сдерживаться до тех пор, пока финансы полностью не исчерпаются. Резкое подорожание для наших людей равносильно трагедии. В данный момент проблема уже начала набирать обороты. Уже сейчас Зеленский и другие функционеры должны задуматься, найти эффективный инструмент, который поможет разрешить финансовую проблему, не встревая в рыночные дела», — заключил Вышлинский.

Особенно тревожно следующее заявление от инсайдера на этом фоне: в Украине скоро начнут закрываться много предприятий: источник сказал, что начнется уже в феврале.