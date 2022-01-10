Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.



По словам чиновницы, если у украинцев, которые собираются выходить на пенсию, нет 15 лет страхового стажа, то они могут рассчитывать только на минимальный размер пенсионных выплат, который привязан к прожиточному минимуму и на сегодня равен 1 934 гривнам.



При этом, уточнила Лазебаная, такие люди могут официально оформлять пенсию не с 60-ти лет, как украинцы с необходимым стажем, а с 63 лет:



«А если человек не имел официальной работы вообще и, как следствие, не имеет ни года трудового стажа, то ему пенсия не светит. Таким людям будет предоставляться государственная помощь, размер которой также привязан к прожиточному минимуму и становит 1 934 гривны. Оформить такую помощь можно только с 65-ти лет».



Министр добавила, что люди, которые работали неофициально, не должны рассчитывать на качественные программы по повышению выплат:



«Помощь от государства таким людям будет расти очень медленно. Это не пенсия, а просто минимальная гарантия помощи от государства. А потому всегда лучше иметь полноценную трудовую пенсию».

Подчеркнём, что до этого мы писали, что украицнам начали выплачивать повышенные пенсии.