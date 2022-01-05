Информацию передает «НБН», ссылаясь на Donpress.com.

В первую очередь повышение коснулось нетрудоспособных членов семей, родственники которых погибли, защищая Украину.

Как сообщил «Правительственный портал», каждый из нетрудоспособных родителей (отец, мать), а также супруг (супруга) погибшего (пропавшего без вести) защитника Украины, принимавший непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе будет получать пенсию в размере н меньшем 7 800 гривен.

Таким образом пенсионные выплаты этим категориям украинских граждан в среднем увеличены на 1 895 гривен для 3 361 человека.

Также были пересчитаны пенсии чернобыльцам, которые имеют инвалидность в среднем н 2 903 гривны. Таких получателей пенсионных выплат в Украине насчитывается более 21 тысячи человек.

Ранее мы сообщали о том, что в 2022 году пенсионеров Украины «вознаградят» за повышение пенсионного ценза: кому обещают доплату, и сколько.