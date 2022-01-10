Об этой информации сообщил «Трибун», передает «НБН».

В самом начале Витренко не стал раскрывать всей сути по тарифам на 1 мая. Он сообщил, что фиксация тарифов произойдет на целый год. Хорошая же новость заключается в том, как уверяет доверенное лицо, что фиксированный тариф на голубое топливо может иметь отметку ниже, чем та, которую оплачивают жители Украины в данный момент.

«Но понимать нужно важную вещь: Украину интегрировали в рынок газа Европы. Вот почему наши тарифы соответствуют той стоимости газа, которая есть и в Европе. Что же насчет точной стоимости – вопрос открыт. Данный нюанс будет зависеть от того, какая ситуация сложится на рынке. В данный момент есть прогноз, что с апреля цена на газ обвалится», — сказал Витренко.

В конце он добавил, что ситуация может полностью изменится в любой момент. Он сослался в этом плане на предыдущий год, когда Украина стала менее энергоэффективной, если сравнивать ее с рядом европейских стран.

«Вот и причина, почему расход газа на душу населению у нас на порядок выше, чем на территории Европы», — заключил Витренко.

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