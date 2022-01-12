Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на комментарий Устенко для «РБК-Украина«.



Как рассказал советник президента Владимира Зеленского, в 2022 году украинцев снова ждет подорожание продуктов питания. Олег Устенко сразу уточнил, что это произойдёт из-за роста мировой инфляции:



«Из-за того, что есть тенденция высоких инфляционных рисков во всём мире, мы прогнозируем, что и в Украине цены на продукты вырастут ещё на 10-20%. Мировая инфляция обязательно скажется на продовольственном рынке Украины… Зерно, сахар, какао бобы — все будет дорожать».

Как мы писали ранее, Кабмин ввел госрегулирование цен на социально важные продукты.