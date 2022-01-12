Об этом сообщил премьер-министр Украины во время заседания Кабмина, пишет «НБН«.



Как сообщил Денис Шмыгаль, правительство планирует повысить пенсии лицам, возрастом от 70-ти лет. Их пенсия будет составлять не менее 3 000 гривен, но лишь при условии, что трудовой стаж таких лиц — не менее 30-35 лет.



По словам премьера, в 2022 году украинские пенсии будут повышать в несколько этапов. К примеру, в марте ожидается ежегодная индексация пенсий (в том числе и для работающих пенсионеров).



Также, отметил Шмыгаль, программу доплат расширят на пенсионеров возрастом 70+, пересчитают пенсии для чернобыльцев с инвалидностью и будет повышаться размер пенсионных выплат для украинцев старше 65-ти лет:



«Минимальный размер пенсионных выплат для людей, старше 70-ти лет будет не менее 3 000 гривен. Но это только при условии, что есть трудовой стаж не менее 30-35 лет».

Стоит отметить, что ранее в Минсоцполитики рассказали, какой будет пенсия у украинцев без трудового стажа.