Как информирует «НБН», в опубликованном, 16 января 2022 года, интервью агентству DPA будущий руководитель влиятельного германского ХДС Фридрих Мерц заявил, что если Российскую Федерацию таки ограничат в доступе к международной банковской системе SWIFT, то это окажет весьма губительное влияние на финансовые рынки.

Цитата из интервью Мерца:

«Я предполагаю, что в таком случае будет наблюдаться глобальный спад в сфере экономики. И для нашей экономики тоже. Это, действительно, ударило бы по России. Однако и нам это также нанесло бы весьма большой ущерб, так как мы являемся крупной экспортной державой».

Помимо прочего политик подчеркнул, что только одно сомнение в том, что система SWIFT является весьма надежной, «может оказаться взрывом атомной бомбы для рынка капиталов, товаров и услуг».

Если же отключить Россию от SWIFT, о чем добавил Мерц, то это «подорвет основу самой международной платежной системы». В таком случае весьма серьезные последствия будут ожидать не только торговлю на территории России и Европы, но и во всем остальном мире.

Немного ранее один из известных российских банкиров уже делал свой комментарий относительно последствий для России в случае отключения страны от международной платежной системы SWIFT.